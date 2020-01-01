Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC, украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) заявил, что ни при каких обстоятельствах не перейдет в более тяжелую весовую категорию.

"Если промоутеру удастся договориться о большом поединке в полулегком весе, то я смогу спуститься. Точно не буду подниматься в полусредний вес. Легкий вес — мой предел. Это и так не мой вес. Не забывайте, мне уже 31", – сказал Ломаченко в эфире подкаста The Fight With Teddy Atlas.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо Лопес назвал предварительную дату боя против Василия Ломаченко. На кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, а для американца – пояса WBO, WBA и IBF.

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