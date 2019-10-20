"Не хватило": названа причина поражения Гвоздика

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что украинцу Александру Гвоздику в поединке против россиянина Артура Бетербиева не хватило в концовке сил.

"Мне кажется, Гвоздик хорошо боксировал, но он не смог замедлить сильного Бетербиева. Александру не хватило топлива, чтобы остановить яростную атаку в концовке боя. Бетербиев – разрушительная сила. Но в этом бою Артур показал, что он более умный боксер, чем мы привыкли о нем думать. Его бой с Гвоздиком был рассчитан на 36 минут. Бетербиев только однажды доходил до 12-го раунда", – сказал Брэдли в интервью ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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