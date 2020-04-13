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13 апреля • обновлено в 17:53
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Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в коронавирус

1.2т
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в серьезность коронавируса, поэтому не призывает своих детей оставаться дома.

"Этот день ничем не отличается от предыдущего. Я не заперт дома, как и мои дети. Я не верю в то, что люди болеют и умирают от коронавируса. СМИ правят миром. Мне кажется, что они просто используют страх, чтобы нас контролировать. Я не знаю, зачем они это делают, но не верю тому, что читаю в прессе", – цитирует слова Кроуфорда издание SportingNews.

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Отчасти он считает, что опасность преувеличена, поскольку некоторые люди все еще выполняют свою работу.

"Если все настолько плохо, то почему люди все еще занимаются уборкой мусора, а полицейские охраняют правопорядок? Если бы я был копом в такой опасной ситуации, то не выходил бы на работу", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер Александр Усик призвал украинцев не забивать себе голову коронавирусом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Теренс Кроуфорд
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