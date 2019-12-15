Один из лучших боксеров мира добыл яркую победу нокаутом в чемпионском бою

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KO) уверенно защитил свой титул в поединке против непобедимого литовца Эгидиюса Каваляускаса (21-1-1, 17 KO).

Бой начался в невысоком темпе, где 32-летний американец не форсировал события и пытался действовать с дистанции. В третьем раунде литовец поймал фаворита контрпачем и отправил его на канвас.

Это завело Кроуфорда, он взвинтил темп, увеличил плотность боя и стал боксировать первым номером, периодически пропуская прямые удары от Каваляускаса. В 7-й трехминутке Теренс достал претендента правым хуком, отправив литовского бойца в нокдаун.

Кроуфорд продолжал наседать, раз за разом донося свои удары до головы соперника, и на старте 9-го раунда после двух нокдаунов рефери остановил бой.

Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Эгис Каваляускас

Теренс Кроуфорд

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд заявил о переходе в средний вес. Американец рассказал, как собирается покорить новый дивизион.

В апреле 2019 года чемпион мира Кроуфорд успешно защитил свой пояс в полусреднем весе в поединке против Амира Хана, завершив поединок досрочно.

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