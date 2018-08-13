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"Теперь России нет": вокруг знаменитого украинского боксера возникло много споров

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Авторитетный портал о боксе BoxRec указал неправильное место рождения украинца Сергея Деревянченко, который родился в Феодосии. Однако портал написал, что средневес родился в России. Об этом рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

"Мы с нетерпением ждем боя Сергея Деревянченко с Даниэлем Джейкобсом. Буквально на днях я с ним разговаривала. Мы корректировали его профиль на BoxRec, потому что в стране рождения у него была записана Россия. У меня много споров было с главным редактором портала по этому поводу. Но мы откорректировали профиль Деревянченко. Теперь флага и надписи Russia у него в профиле нет", – приводит слова Шатерниковой Tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Шатерникова рассказала о том, как рисковал Александр Усик своей поездкой в Москву на финал Всемирной суперсерии бокса.

Персона
Сергей Деревянченко
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Валевич Борис
Валевич Борис
Рашка только ворует все достижения украинцев и приписывая их себе ищет дешевой славы - бежать надо от этих скотов и как можно быстрее и дальше
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Очередная перемога над агрессором
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Фух, напугали. Прочитал заголовок, думаю сейчас выгляну в окно а там нет России. Вокруг все в жовто-блакитные цвета покрашено, урны, скамейки, перила, памятники в вышиванках стоят, щеневмерла откуда то блевотиной растекается. Посмотрел, вроде все на месте, зеленые деревья, птицы поют, хохлятиной не воняет.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Павлов Дмитрий, Рашки уже давно нет. Она уничтожена эффективными действиями спецслужб США, внедривших своих агентов в руководящие органы сначала СССР, а затем и российской федерации. Наиболее успешной была операция, проведенная агентом ЦРУ Ельциным который, прекрасно разобравшись в менталитете жителей залесья, назначил им постоянного царя - своего служку "МОЛЬ", под руководством которого деградация и развал залесья значительно ускорились. Не знаю, будет ли территория за поребриком окрашена, как ты пишешь "в жовто-блакитные цвета", но то, что триколор исчезнет с лица планеты ЗЕМЛЯ - это очевидно!
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