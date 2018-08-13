"Теперь России нет": вокруг знаменитого украинского боксера возникло много споров

Авторитетный портал о боксе BoxRec указал неправильное место рождения украинца Сергея Деревянченко, который родился в Феодосии. Однако портал написал, что средневес родился в России. Об этом рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

"Мы с нетерпением ждем боя Сергея Деревянченко с Даниэлем Джейкобсом. Буквально на днях я с ним разговаривала. Мы корректировали его профиль на BoxRec, потому что в стране рождения у него была записана Россия. У меня много споров было с главным редактором портала по этому поводу. Но мы откорректировали профиль Деревянченко. Теперь флага и надписи Russia у него в профиле нет", – приводит слова Шатерниковой Tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Шатерникова рассказала о том, как рисковал Александр Усик своей поездкой в Москву на финал Всемирной суперсерии бокса.