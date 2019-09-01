"Теперь хочу подраться с одним парнем": Ломаченко назвал будущего соперника

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом назвал свою следующую цель.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми", – цитирует Ломаченко журналист Boxingscene Джейк Донован.

"Of course I want to fight this guy, Teofimo Lopez... but I do not think he will get past (Commey)," Vasiliy Lomachenko already predicting Commey-Lopez #LomaCampbell — Jake Donován (@JakeNDaBox) August 31, 2019

Бой Лопес – Комми запланирован на 14 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Теофимо Лопеса обматерил Василия Ломаченко и заявил, что тренировки украинского боксера проводятся ради привлечения внимания. Кроме того, Лопес-отец пообещал украинцу, что Лопес-сын "убьет" украинца в ринге, если их очная схватка состоится.

В апреле Теофимо Лопес-младший назвал себя королем бокса в легком весе, бросив вызов Василию.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя.

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