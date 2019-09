"Теперь хочу подраться с одним парнем": Ломаченко назвал будущего соперника

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом назвал свою следующую цель.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми", – цитирует Ломаченко журналист Boxingscene Джейк Донован.

"Of course I want to fight this guy, Teofimo Lopez... but I do not think he will get past (Commey)," Vasiliy Lomachenko already predicting Commey-Lopez #LomaCampbell