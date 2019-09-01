Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Теперь хочу подраться с одним парнем": Ломаченко назвал будущего соперника

573 Читать материал на украинском

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом назвал свою следующую цель.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми", – цитирует Ломаченко журналист Boxingscene Джейк Донован.

Бой Лопес – Комми запланирован на 14 декабря

Новости
Усик отжег в ринге в прямом эфире после боя Ломаченко - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Теофимо Лопеса обматерил Василия Ломаченко и заявил, что тренировки украинского боксера проводятся ради привлечения внимания. Кроме того, Лопес-отец пообещал украинцу, что Лопес-сын "убьет" украинца в ринге, если их очная схватка состоится.

В апреле Теофимо Лопес-младший назвал себя королем бокса в легком весе, бросив вызов Василию.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...