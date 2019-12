В сенсационном бою с нокаутом определился соперник Ломаченко - опубликовано видео

Чемпион мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 KO) потерпел сенсационно поражение от проспекта Теофимо Лопеса (14-0, 11 KO).

Со-главный поединок на вечере бокса в Нью-Йорке прошел на арене Madison Square Garden и завершился техническим нокаутом от американского боксера.

Во втором раунде 32-летний ганец пропустил мощнейший правый боковой в голову, который свалил его в нокдаун. Комми смог продолжить встречу, однако она превратилась в одностороннее избиение, которое остановил рефери.

После победы Лопес сделал традиционное сальто.

lopez repping the burrow jersey and the heisman pose after a ko.



i’m boxing’s new #1 fan pic.twitter.com/NPz9hCktSr