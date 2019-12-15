В сенсационном бою с нокаутом определился соперник Ломаченко - опубликовано видео

Чемпион мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 KO) потерпел сенсационно поражение от проспекта Теофимо Лопеса (14-0, 11 KO).

Комми - Лопес

Со-главный поединок на вечере бокса в Нью-Йорке прошел на арене Madison Square Garden и завершился техническим нокаутом от американского боксера.

Во втором раунде 32-летний ганец пропустил мощнейший правый боковой в голову, который свалил его в нокдаун. Комми смог продолжить встречу, однако она превратилась в одностороннее избиение, которое остановил рефери.

Комми - Лопес

Комми - Лопес

Комми - Лопес

Теофимо Лопес

После победы Лопес сделал традиционное сальто.

lopez repping the burrow jersey and the heisman pose after a ko.



i’m boxing’s new #1 fan pic.twitter.com/NPz9hCktSr — Anthony Rizzo (@RizzoReport) December 15, 2019

Победитель боя Комми – Лопес сразится с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал неожиданное место проведения следующего поединка украинца.

В июне этого года Комми (29-2, 26 КО) победил ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

В июле Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), тренер которого обещал убить украинца Василия Ломаченко в ринге, одержал непростую победу над японцем Масайоши Накатани (18-1, 12 КО).

Изначально Ломаченко планировал провести объединительный бой с Комми 12 апреля, однако чемпион мира IBF повредил кисть и не восстановился до этой даты. Украинцу пришлось провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы, а бой с ганским боксером был отложен.

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