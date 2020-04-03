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3 апреля • обновлено в 11:53
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Теофимо Лопес назвал топ-5 боксеров мира

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Теофимо Лопес, который является следующим соперником Василия Ломаченко, включил украинского боксера в свой список пяти лучших боксеров мира.

"Теренс Кроуфорд, Канело Альварес, Наоя Иноуэ, Тайсон Фьюри и, конечно же, Василий Ломаченко. Это моя пятерка лучших", – цитирует слова Лопеса издание Boxing Scene.

Ломаченко – Лопес

Ломаченко – Лопес

Boxing News 24

Он также рассказал, что набрал вес на карантине и теперь пытается его согнать.

"Пытаюсь максимально эффективно провести время, как и все мы. Я набрал вес из-за всего этого д*рьма. Теперь пытаюсь его сбросить. Выполняю гимнастические упражнения, принимаю солевые ванны, отжимаюсь и пью много жидкости. У нас в гараже есть груша, на которой я тренирую технику", – добавил американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Лопесом и Ломаченко должен был состояться 30 мая на арене "Мэддисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, но был перенесен.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Тайсон Фьюри Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Анатолий Ломаченко Теофимо Лопес
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