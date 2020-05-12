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12 мая • обновлено в 19:39
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Телеканал XSPORT готов транслировать бой Усика против Грицая

1.7т
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Телеканал XSPORT выразил готовность транслировать возможный поединок между Александром Усиком и Богданом Грицаем.

Богдан Грицай и Александр Усик

Богдан Грицай и Александр Усик

"В своем эфире мы уделяем огромное внимание различным видам единоборств. Наш канал транслирует Всемирную боксерскую суперсерию WBSS, чемпионские бои Артема Далакяна, множество турниров по ММА, Чемпионаты мира и Европы по спортивной борьбе, а также архивные поединки Александра Усика, Макса Бурсака, Андрея Котельника, Девона Александера и Адониса Стивенсона.

Безусловно, мы готовы показывать противостояния спортсменов, представляющих интерес для широкой аудитории. Ни для кого не секрет, что бои "звезд" бокса против мастеров смешанных боевых искусств приковывают внимание многомиллионной аудитории. Достаточно вспомнить поединки Флойда Мейвезера против Тенсина Насукавы и Конора Макгрегора. Надеюсь, промоутеры Усика и Грицая смогут договориться между собой и все спорные вопросы атлеты решат в рамках спортивного противостояния. В таком случае, мы с радостью предоставим все наши платформы для того, чтобы охватить максимальное количество зрителей", - заявил генеральный продюсер телеканала Дмитрий Лазуткин.

Напомним, боксер супертяжелого веса Александр Усик ответил на вызов бронзового призера чемпионата мира и Европы по вольной борьбе Богдана Грицая.

“Я исповедую правила, боксирую по правилам, живу по правилам. Милости прошу в ринг. Надо договориться, где и когда мы будем боксировать, и на каких условиях. Бои без правил? Это не моя стихия. Хотя и в ней можно попробовать", – сказал боксер.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Червоний Данило
Червоний Данило
Усик слился как гвно в унитаз! дешевый клоун.
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