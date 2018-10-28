Телеканал "Интер" опозорился с трансляцией чемпионского боя украинского боксера

Телеканал "Интер" показал в записи бой за звание чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Даниэлем Джейкобсом. На своем сайте телевизионщики обещали показать этот поединок в прямом эфире, но по факту, обманули болельщиков.

Трансляция поединка началась в 06.30. К этому времени бой в Нью-Йорке уже завершился победой местного боксера.

Скриншот с сайта телеканала "Интер"

Напомним, что бой Деревянченко - Джейкобс (35-2, 29 КО) завершился раздельным решением судей в пользу американца.

По итогам встречи два представители судейского корпуса отдали победу американцу (115:112), а один – украинцу (114:113).