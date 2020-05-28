"Тебе это боком выйдет": Валуев получил угрозу в свой адрес

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев ответил на угрозу от одного из пользователей в своей веб-конференции.

Николай Валуев

"Николай, ты очень классный боксер, просто супер, но не надо тебе лезть против оппозиции. Тебе это боком выйдет, что в карьере, что по жизни. Свали с поста, пока живой", – обратился к Валуеву пользователь по имени Павел.

"Павел, сюда с угрозами заходить не надо, идите своей дорогой. Оппозиция должна быть здоровой", – ответил Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валуев заявил, что коронавирус отошел на второй план в России, а тема Украины снова вышла на первое место.

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