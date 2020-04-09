"Те, кто хотят, пусть повесятся": Усик резко высказался о декоммунизации в Украине

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не поддерживает декоммунизацию в Украине, поскольку "Советского Союза у нас в стране нет".

"Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для людей: им вообще без разницы, как называется улицы. Лишь бы хлебушек был", – сказал Усик в интервью на YouTube-канале "Эхо Киева".

Александр Усик кадр из видео

Он также дал совет сторонникам декоммунизации, предложив им повеситься, так как они родились в СССР.

"Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя", – добавил боксер.

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