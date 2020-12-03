Тащите Усика сюда. Мы хотим боя с ним, – менеджер британского супертяжа

Максим Иншаков Бокс 00:07, 4.12.2020

Менеджер британского боксера-супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО), Сэм Джонс хочет провести бой против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

По словам Джойса, он и его подопечный уже сообщили своему промоутеру Фрэнку Уоррену о том, что они хотят самых больших из возможных поединков.

"Да, мы хотим боя с Усиком, тащите его сюда. Уверен, болельщики будут в восторге. Давайте рассуждать трезво. Чего хотят болельщики? Верно, им нужен бой Джошуа-Фьюри. Но разве их интересует, какие титулы будут там на кону? Нет, им на это плевать. Это просто самый большой бой в боксе из всех возможных. А победитель должен сразиться с победителем боя Усик-Джойс", – цитирует Джонса vringe.com со ссылкой на Youtube-канал IFL TV.

Менеджер Джойса уточнил, что на следующей неделе они собираются сесть за рабочий стол вместе с Уорреном и начать работать в этом направлении.

Напомним, что 29 ноября Джойс нокаутировал Даниэля Дюбуа в десятом раунде и стал чемпионом Европы. После победы Джо вызвал на бой Усика.

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