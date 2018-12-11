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''Танцор со звездами'': соперник Беринчика отметился дерзким высказыванием

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Филиппинский боксер Росеки Кристобаль отметился дерзким высказыванием в адрес своего будущего соперника Дениса Беринчика. Соперник нашего спортсмена усомнился в том, помнит ли Беринчик, как нужно боксировать из-за его участия в шоу "Танцы со звездами".

"Привет, Денис! Я очень тщательно готовлюсь к нашему с тобой поединку - работа в моем тренировочном лагере кипит. Форма отличная. А что скажешь ты, танцор со звездами? Кстати, видел, как ты танцуешь - прикольно! Не забыл, как надо боксировать? Советую быть во всеоружии - приготовься к настоящей войне! Желаю тебе удачи! И пускай Всевышний прибудет с нами в этом бою, а победу одержит сильнейший!!!", - цитирует Кристобаля K2Promotions.

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Напомним, что Беринчик выйдет в ринг против Кристобаля 22 декабря. На кону будет стоять титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик выразил свое недовольство судейской системой и организацией чемпионата в Украине. Федерация бокса Украины отреагировала на скандальное заявление боксера.

Персона
Денис Беринчик
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