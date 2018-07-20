Танцевал и помогал Кличко: 7 фактов о сопернике Усика

Уже через считанные часы украинский тяжеловес Александр Усик проведет решающий бой Всемирной боксерской супер серии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева. Пока соперники неделями изучали тактику и стратегию ведения боев друг друга, мы же внимательно присмотрелись к самому Гассиеву.

Чем именно примечателен и интересен сегодняшний соперник Усика - в специальном материале рассказывает OBOZREVATEL.

Контроль брата и первый "строительный" опыт

Гассиев как и многие осетинские мальчишки имел непростое детство и юность, особенно учитывая смерть отца, когда Мурату было 9 лет. Из-за этого Гассиеву пришлось уже в 13 лет пойти работать на стройку. Но так как и мама, и брат в свое время занимались спортом, Мурат прогнозируемо выбрал этот путь. Правда, не сразу бокс - до этого была и борьба, и немного футбола. А в университете Гассиева сразу не взяли на кафедру бокса, и пришлось идти на хореографический факультет.

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"Маме приходилось много работать и от многого отказываться, чтобы нас вырастить, - рассказывал о семье Гассиев. - А старший брат до сих пор держит меня в тонусе, контролирует 24 часа в сутки. Он не дал мне попасть в плохие компании".

"Самородок" профессионального бокса

Очень редко боксер начинает карьеру сразу в профессионалах, без опыта в любителях. Но случай Гассиева именно такой - он провел свой первый бой в 2011-м против Романа Мирзоева, победив по очкам. И дальше боксер двигался только в профессиональной плоскости, через несколько лет став чемпионом мира по версии IBF.

Правда, здесь есть одна оговорка. Прежде, чем полноценно влиться во взрослый бокс, Гассиев некоторое время боролся за статус чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, который в итоге и выиграл.

Хотел быть "осетином", а случайно стал "железным"

В англоязычной среде и интерпретации Гассиева называют "Железный" (англ. "Iron"). Однако это прозвище прикрепилось к нему случайно - изначально боксер выбирал себе другой ник.

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"Когда мы совместно с моей командой выбирали мне боксерский ник, то остановились на слове "ирон", что по-осетински означает "осетин". Поскольку последние бои я провожу в Америке, получается игра слов: на моей Родине знают, что "ирон" - это осетин, а здесь, в США, это переводится как "железный", - рассказывал Гассиев в одном из интервью.

Непобежденный, но со знаком вопроса

В свои 24 Гассиев уже имеет в активе 26 боев, и во всех россиянин выходил победителем (завоевав чемпионские пояса по версии IBF (2016), WBA (2018)).

Но гипотетически непобедимый статус Мурата можно подвергнуть сомнению. Один из его боев, еще в 2015-м, после 3-го раунда объявили "несостоявшимся". Дело было в бою за титул чемпиона в первом тяжелом весе по версии IBF, когда Гассиеву противостоял американец Айзея Томас. В 3-м раунде Гассиев, по многим версиям, нанес случайный удар уже после гонга, который "вогнал" Томаса в нокдаун. В итоге сторона Томаса отказалась от продолжения боя, который был отменен.

Однако пройди бой до конца, кто знает, был бы сейчас Гассиев непобедимым.

"Чертовая дюжина" без украинцев и с ними

В активе Гассиева уже 26 поединков, и в последних 13-ти из них россиянин не встречался с украинцами. Последний раз, когда Мурат дрался с нашим боксером, был бой с Романом Мирзоевым аж в 2013-м году. За эти 5 лет Гассиев преимущественно дрался с американцами, проживая и тренируясь в США.

Мурат Гассиев и Александр Усик на дуэле взглядов Getty images

Интересно, что за первую половину своих боев (13) Гассиев аж четырежды встречался с боксерами из Украины. В своей первой "чертовой дюжине" боксер дважды дрался с Романом Мирзоевым (против которого и дебютировал в профессиональном боксе) и дважды - с Игорем Пилипенко (на момент второго боя - 3-13-2).

Но кроме этого есть у Гассиева и встреча с Владимиром Кличко, но лишь в спарринге. 6 раундов Мурат спарринговался с младшим Кличко, когда тот был в своем тренировочном лагере в Майами.

Имеет блюдо в свою честь

Когда Гассиев добыл первый чемпионский пояс в карьере, боксер обрел массовую известность в России. Его успехами и стилем с мощными ударами по корпусу также вдохновились и пару ресторанов Осетии, введя в меню новое блюдо - "печень по-гассиевски".

Типичный российский "спортсмен вне политики"

Когда в финале WBSS определилась пара Усик - Гассиев, довольно остро встал вопрос проведения боя. Изначально поединок хотели провести еще в мае в Саудовской Аравии (в Джидде), но из-за ряда факторов этот вариант отпал. После этого главным претендентом на бой быстро стала Москва, однако сторона украинца отвергала такую локацию по политическим причинам.

Тем не менее, бой таки пройдет в Москве. Сам Гассиев, конечно же, относится к этому положительно, но и убежден, что на бой в Киев поболеть за него приехало бы тоже много фанатов из России. И вообще - Мурату нет разницы, где драться с Усиком.

"Не важно, где бой будет проходить. Но для фанатов нужно выбирать то место, куда люди могли бы добраться, чтобы и из Украины, и из России могли приехать поболеть. Я думаю, Москва - это хорошее место. Если бы в Киеве был бой, то очень много было бы фанатов из России. Поехал бы я в Киев? Я готов боксировать где угодно. Без разницы" - говорил Гассиев в одном из интервью.