"Таких, как он..." Беринчика оскорбили перед чемпионским боем

5 октября непобежденный украинский боксер Денис Беринчик проведет в Броварах защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
Как сообщила пресс-служба K2 Promotions, соперником Дениса будет мексиканец Патрицио Лопес Морено, у которого в активе 26 побед в профессиональной карьере (19 нокаутов) и 3 поражения.
Визначився суперник Дениса Берінчика на поєдинок 5 жовтня! 🔥🔥🔥 5️⃣жовтня в ТРЦ "Термінал" @terminal.brovary Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) @berinchyk проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO @worldboxingorg у легкий вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопес Морено (26-3-0, 19 КО). 🇺🇦🇲🇽🥊🥊💪🏻🔝🔥Квитки @karabas_com ☝🏻 🥊 #berinchykmoreno #berinchyk #беринчик #берінчик #малиновський #малиновский #malina #malinovskiy #mytrofanov #митрофанов #беселія #беселия #beselia #boxing #wbo #internationalwbo #бокс #чемпион #champion #чемпіон #k2promotions #k2promotionsukraine #k2ukraine
Похоже, мексиканец в совершенстве владеет мастерством трэш-тока (высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительные, перед боем) и вовсю разогревает аудиторию. Так, за несколько недель до поединка с Беринчиком он назвал украинца "проходным боксером", заявив, что уверен в легкой победе.
"Денис Беринчик — проходной боксер. Невзирая на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не представляет для меня угрозы. Я родился и вырос в Мексике, у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детский группе бьют по несколько за тренировку. Поэтому я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит", — отметил Морено.
Бой Беринчик — Морено состоится 5 октября в Броварах на арене "Терминал". Также в этот вечер на ринг выйдут Дмитрий Митрофанов и Олег Малиновский.
Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик завоевал титул WBO International в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле этого года успешно защитил в поединке с опытным японцем Нихито Аракавой.
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