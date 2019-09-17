"Таких, как он..." Беринчика оскорбили перед чемпионским боем

5 октября непобежденный украинский боксер Денис Беринчик проведет в Броварах защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Как сообщила пресс-служба K2 Promotions, соперником Дениса будет мексиканец Патрицио Лопес Морено, у которого в активе 26 побед в профессиональной карьере (19 нокаутов) и 3 поражения.

Похоже, мексиканец в совершенстве владеет мастерством трэш-тока (высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительные, перед боем) и вовсю разогревает аудиторию. Так, за несколько недель до поединка с Беринчиком он назвал украинца "проходным боксером", заявив, что уверен в легкой победе.

"Денис Беринчик — проходной боксер. Невзирая на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не представляет для меня угрозы. Я родился и вырос в Мексике, у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детский группе бьют по несколько за тренировку. Поэтому я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит", — отметил Морено.

Бой Беринчик — Морено состоится 5 октября в Броварах на арене "Терминал". Также в этот вечер на ринг выйдут Дмитрий Митрофанов и Олег Малиновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик завоевал титул WBO International в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле этого года успешно защитил в поединке с опытным японцем Нихито Аракавой.

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