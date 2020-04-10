Главная Новости
10 апреля • обновлено в 18:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Я ему сейчас п***ану!" Усик эпично сходил в театр

2.5т
Читать материал на украинском

Украинский супертяж Александр Усик стал участником одного из выступления театра абсурда "Воробушек".

Спортсмен вместе с коллективом показал несколько комедийных миниатюр. Особенно зрителям понравился номер, во время которого актеры хамили боксеру и обещали его избить.

Усику досталась роль лучшего ученика в танцевальной школе, где обучают тектонику, а на сцену он вышел в маске. В одном из моментов участники "Воробушка" пошутили, что боксер украл у одного из них два ребра. "Да? Так я сейчас ему п***ану", – сказал другой актер театра.

В зале раздались аплодисменты, а когда Усик снял маску, они переросли в овацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика призвали лишить украинского гражданства после его высказываний о декоммунизации Украины и участии России в войне на Донбассе.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
32
2
Смешно
3
Интересно
2
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Браво Усик !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Любят Усика украинцы,а не любят х о х л ы и спецслужбы других государств, работающие на ОБОЗе в качестве троллей.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Дeбильный заголовок
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
Chaos
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Team Secret
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.87 Сделать ставку
forZe
VS
Nordavind
Победа forZe с форой в -4,5 раунда
2,01 Сделать ставку
Japaleno
VS
Sprout
Победа Sprout с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Gambit Youngsters
Победа Virtus.pro
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Рух
Победа Славии
2.17 Сделать ставку
Динамо-Брест завоюет Кубок Беларуси
1.91 Сделать ставку
Холанд станет игроком Реала в ближайшее трансферное окно
3.74 Сделать ставку
Севилья - следующая команда Ракитича после летнего трансферного окна
2.49 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку