"Так Лома "сольет" или нет?" Василий неожиданно высказался о "договорняках" в боксе

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко заявил, что не исключает подставных боев в боксе, но сам в них никогда не будет принимать участие.

В частности, журналист Сергей Долбилов спросил у спортсмена, как он реагирует на слова некоторых людей, что его бои могут быть подстроены.

"Люди имеют право на такое мнение. Но это слова, которые не несут под собой никаких доказательств. Это всего лишь догадки людей и, наверное, то, что они хотят видеть. Если бы они могли привести пример, что с Кличко и Фьюри было все схвачено… Приведите пример. Может быть это действительно так, но у нас нет доказательств. Мы понимаем, что это возможно, но это всего лишь мнение. Я знаю точно, что не буду "сливать". У меня слишком большое самолюбие", – сказал Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко может в декабре провести бой в Австралии с местным претендентом Джорджем Камбососом.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!