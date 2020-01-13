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13 января • обновлено в 19:14
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"Так есть и так будет!" У Ломаченко в ответ на скандал опубликовали патриотичное видео

3.3т
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В сети продолжает набирать обороты скандал вокруг украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, который опубликовал в Instagram видео с российским спецназом.

Ролик вызвал волну негодования со стороны украинцев, а сам боксер обратился к поклонникам стихом, в котором назвал россиян братьями. В ответ на критику Василия так же выступили на официальной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram LomUs Official. Здесь был опубликован ролик с победами легковеса на различных турнирах, после которого он выходил в ринг с украинским флагом.

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Lomachenko 🏆

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

"Так было, так есть и так будет", – подписали видео авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Василий Ломаченко
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Червоний Данило
Червоний Данило
проблемы ломанченко в том, что он хочет одной жoпой на 2 базара быть! как говорится и рыбку съесть, и на xyй сесть! если ты украинец и за Украину в целом, то будь мужиком а не тряпкой, об этом заявить! почему ты не прославляешь украинских бойцов ВСУ? воинов УПА? Гетьманов и козаков???
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Чікаго-2007 можна було сюди не тулити. Там дійсно було прославлення сили православного (московського) духу.
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Ломаченко пішов шляхом Гвоздіка-Цвяшка, який став багато балакати про єдиний нарід, "какая разніца" тощо й був нещадно битий "вєлікоросом", бо ментальність малороса в'яже по руках і ногах. Щось стає стрьомно за нашу недолугу легенду перед ґерцем з молодим і сильним Лопесом.
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