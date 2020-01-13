"Так есть и так будет!" У Ломаченко в ответ на скандал опубликовали патриотичное видео

В сети продолжает набирать обороты скандал вокруг украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, который опубликовал в Instagram видео с российским спецназом.

Ролик вызвал волну негодования со стороны украинцев, а сам боксер обратился к поклонникам стихом, в котором назвал россиян братьями. В ответ на критику Василия так же выступили на официальной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram LomUs Official. Здесь был опубликован ролик с победами легковеса на различных турнирах, после которого он выходил в ринг с украинским флагом.

"Так было, так есть и так будет", – подписали видео авторы.

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