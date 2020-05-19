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19 мая • обновлено в 18:23
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Тайсону хотят устроить бой с Емельяненко в России

1.7т
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Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что предложил легендарному Майку Тайсону и его менеджеру приехать на выставочный бой в Россию и подраться с Александром Емельяненко.

"Недавно я говорил с Майком Тайсоном, а также с его представителем Азимом Спицером (это брат жены Майка). Они сказали, что Тайсон собирается отправиться в мировой тур и провести несколько выставочных боев. Я предложил ему устроить выставочные поединки в России. Соперники на выбор – Сергей Харитонов и Александр Емельяненко", – сказал Хрюнов в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Майк Тайсон (слева)

Майк Тайсон (слева)

Boxing Scene

Он также рассказал, что арабский фонд предлагает Тайсону около 20 миллионов долларов за третий бой с Эвандером Холифилдом.

"По моим данным, арабский фонд предлагает Тайсону порядка 20 миллионов долларов за бой с Холифилдом. За мировой тур он, думаю, запросит столько же – но не за один поединок, а за несколько в целом", – заявил Хрюнов.

Напомним, что ранее 53-летний Тайсон объявил о возвращении на ринг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Емельяненко признался, что хотел бы подраться с американцем, и рассказал, как избежать нокаута в бою с Майком.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Майк Тайсон Александр Емельяненко
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