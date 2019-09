Тайсон Фьюри добыл непростую победу в кровавом бою - опубликовано видео

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) победил 28-летнего шведа Отто Валлина (20-1, 13 КО).

Непростой поединок прошел в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.

После спокойного начала боя в третьем раунде у Фьюри открылось сильное кровотечение над правым глазом от рассечения перчаткой.

Otto Wallin tries to open Tyson Fury’s cut up even more after scraping his face after the break. pic.twitter.com/qkpo0EyP2B