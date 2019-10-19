Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) зацепил украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) на арене в Филадельфии.

Перед поединком за два чемпионских пояса между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым Цыганский король пробирался на свои зрительские места, когда заметил Усика.

Британец не смог пройти мимо, и заставил украинца подняться, чтобы оценить его габариты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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