Главная Новости
19 октября • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Тайсон Фьюри столкнулся с Усиком перед боем Гвоздик - Бетербиев

Тайсон Фьюри столкнулся с Усиком перед боем Гвоздик - Бетербиев
Два знаменитых боксера перекинулись парой фраз
Читать материал на украинском

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) зацепил украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) на арене в Филадельфии.

Перед поединком за два чемпионских пояса между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым Цыганский король пробирался на свои зрительские места, когда заметил Усика.

Британец не смог пройти мимо, и заставил украинца подняться, чтобы оценить его габариты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Усик - Тайсон Фьюри: букмекеры опубликовали ставки на бой

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Усик Тайсон Фьюри
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel