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Тайсон Фьюри послал на три буквы промоутера Усика

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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) отметился скандальным видео во время одной из своих тренировок.

В ролике британец попробовал себя в роли рэп-исполнителя, нецензурно выругавшись в сторону со-промоутера украинского боксера Александра Усика.

Фьюри адресовал строчки из композиции Эминема "Without me" Эдди Хирну, заменив слова "F*ck you, Debbie!" на "F*ck you, Eddie!".

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Напомним, что ранее Тайсон резко прокомментировал предстоящий бой между британцем Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и американцем Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО), назвав боксеров "низкопробными бомжами".

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Персоны
Тайсон ФьюриЭдди Хирн
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Livesey David
Livesey David
Хахлов посылают на )(уй все кому не лень.
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