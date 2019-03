Тайсон Фьюри послал на три буквы промоутера Усика

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) отметился скандальным видео во время одной из своих тренировок.

В ролике британец попробовал себя в роли рэп-исполнителя, нецензурно выругавшись в сторону со-промоутера украинского боксера Александра Усика.

Фьюри адресовал строчки из композиции Эминема "Without me" Эдди Хирну, заменив слова "F*ck you, Debbie!" на "F*ck you, Eddie!".

Напомним, что ранее Тайсон резко прокомментировал предстоящий бой между британцем Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и американцем Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО), назвав боксеров "низкопробными бомжами".

