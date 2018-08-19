Тайсон Фьюри победил итальянского "мешка"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) победил итальянца Франческо Пьянету (35-5-1, 21 КО). Бой в североирландском городе Белфаст завершился победой британца по очкам, которая стала него второй после возвращения в большой бокс.

30-летний Фьюри владел инициативой с самого начала боя, но так и не смог нокаутировать итальянца. После 10 раундов единственный рефери, который работал на этой встрече, присудил победу Тайсону со счетом 100:90.

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Отметим, что в мае 2013 года Пьянету избил Владимир Кличко. Отправив своего соперника в нокдаун в 4 и 5 раунде, в шестом украинец провел комбинацию "левый джеб - правый прямой - левый боковой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри, победив 28 ноября 2015 года Владимира Кличко, отказался от боя-реванша и приостановил карьеру.