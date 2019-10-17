Сюрприз: букмекеры опубликовали ставки на бой Усик – Руис

Украинец Александр Усик будет считаться фаворитом поединка против мексиканца Энди Руиса, если тот выиграет реванш у британца Энтони Джошуа.

Руис, который сенсационно победил своего соперника 1 июня в США, по контракту обязан быть дать сопернику незамедлительную возможность вернуть себе титулы. Второй бой боксеров пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря, а его победитель сразится с Усиком.

Александр Усик сразится с победителем реванша Джошуа – Руис Boxing Scene

В случае поединка Александра против мексиканца поставить на его победу можно будет с коэффициентом 1,34. Ничью букмекеры оценили показателем 25,00. А котировки на успех Энди достигают уровня 3,00.

Американское издание Forbes назвало такие котировки сюрпризом.

Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России оценили шансы Усика в следующем бою, назвав его настоящим убийцей.

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