Сын Виталия Кличко оригинально поздравил его с Днем рождения

Старший сын Виталия Кличко Егор оригинально поздравил его с Днем рождения. Парень сказал, что идет в мэры Киева.

Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля исполняется 49 лет легендарному украинскому боксеру, "вечному" чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а теперь "просто" мэру Киева Виталию Кличко.

Кличко-старший начал свою профессиональную карьеру в 1996 году и завершил ее в 2012-м. За это время провел 47 боев, проиграв всего в двух. 41 поединок из 45 Кличко завершил досрочной победой.

OBOZREVATEL сделал подборку самых мощных нокаутов от знаменитого украинца.