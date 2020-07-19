Сын Виталия Кличко оригинально поздравил его с Днем рождения
Старший сын Виталия Кличко Егор оригинально поздравил его с Днем рождения. Парень сказал, что идет в мэры Киева.
Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля исполняется 49 лет легендарному украинскому боксеру, "вечному" чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а теперь "просто" мэру Киева Виталию Кличко.
Кличко-старший начал свою профессиональную карьеру в 1996 году и завершил ее в 2012-м. За это время провел 47 боев, проиграв всего в двух. 41 поединок из 45 Кличко завершил досрочной победой.
OBOZREVATEL сделал подборку самых мощных нокаутов от знаменитого украинца.
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