Сын легендарного Кости Цзю зрелищно нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

Австралийско-российский боксер Тим Цзю одержал уверенную победу над представителем Новой Зеландии Боуином Морганом, зрелищно нокаутировав его в первом раунде боя.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю захватил инициативу с самого начала поединка. Сначала он наносил удары по корпусу и через руку по лицу, а затем отправил соперника на канвас после левого хука. Морган сумел подняться, но сразу же после возобновления боя Цзю-младший исполнил сокрушительный правый боковой и стал досрочным победителем противостояния менее чем за две минуты.

Тим защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и WBO Global в первом среднем весе и выиграл уже 17-й из 17 поединков в профессиональной карьере, 12 из них завершив нокаутом. Для его соперника это поражение стало вторым при 21 победе.

После триумфа Цзю-младший заявил, что следующей его целью является завоевание титула чемпиона мира по версии WBO, которым сейчас владеет бразилец Пауло Тейшейра. Он хочет провести этот бой в Сиднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем предыдущем поединке Тим расправился с британцем Дентоном Васселлом.