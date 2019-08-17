Сын легендарного чемпиона мира отправил в суровый нокаут непобедимого боксера

Сын знаменитого супертяжа Томми Моррисона, который дрался с Джорджем Форманом и Ленноксом Льюисом и был чемпионом мира по версии WBО, добыл 16-ю победу в своей карьере.

На вечере бокса в Канзас-Сити (штат Миссури, США) Джеймс Маккензи Моррисон (16-0-2, 13 КО) во втором раунде брутально нокаутировал Сэма Шьюмэйкера (5-1, 0 КО), перед этим отправив того в нокдаун.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО) победил техническим нокаутом Рафала Яцкевича (50-23-2, 22 КО) из Польши, добыв 6-ю победу на профессиональном ринге.

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