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"Сверху Свинарчук?" Усику досталось от фанатов

1.4т Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик нарвался на недовольство фанатов, выложив в сети снимок "чемпионского пояса".

На своей странице в социальной сети Instagram боксер опубликовал рисунок с изображением Василия Ломаченко, себя и Александра Гвоздика, а также менеджера Эгиса Климаса.

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В комментариях Усику указали на то, что вместо его менеджера на фото стоило разместить изображение Анатолия Николаевича Ломаченко. "Только там Анатолий Николаевич четвертым должен быть", "А кто это верху изображен?", "Обидно... Там должно быть изображение Анатолия Николаевича", "А где Анатолий Ломаченко? Он бы там лучше подошел", "Мне сперва показалось, что сверху Свинарчук", – отреагировали в комментариях фанаты бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик и Василий Ломаченко устроили лютый троллинг своего оператора во время тренировки.

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Персоны
Александр Усик Анатолий Ломаченко Василий Ломаченко Эгис Климас Александр Гвоздик
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филипп филипыч
филипп филипыч
предлагаю всем недовольным лично встретится с усиком и высказать недовольство ему в лицо. но рекомендую перед этим застраховаться))
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