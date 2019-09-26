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27 сентября • обновлено в 19:04
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"Свергнем Ломаченко": украинцу бросили дерзкий вызов

10.5т Читать материал на украинском

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер легковеса Теофимо Лопеса, пообещал лишить украинца Василия Ломаченко чемпионских поясов WBA, WBO и WBC.

"Свергнем Ломаченко": украинцу бросили дерзкий вызов

"Для начала мы свергнем Василия Ломаченко. Уверен в этом. А потом мы перейдем в первым полусредний дивизион. Там будет бесспорным чемпионом Реджис Прогрейс, Джош Тейлор или Хосе Рамирес. Так что через три боя мы будем бесспорными чемпионами мира в двух весовых категориях", – рассказал Лопес-старший в интервью ESPN.

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Напомним, что накануне бой между чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми и претендентом на титул Теофимо Лопесом был объявлен официально.

Победитель в первой половине 2020 года проведет поединок против Ломаченко.

20 июля Лопес (15-0, 12 КО) , который обещал убить Василия в ринге, одержал непростую победу над японцем Масайоши Накатани (18-1, 12 КО).

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Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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