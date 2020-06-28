Супертяж, угрожавший Усику, в третий раз попался на допинге

Максим Богданов Бокс 17:20, 28.06.2020 Обновлено: 17:32, 28.06.2020

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер, в свое время угрожавший преподать урок украинцу Александру Усику, в преддверии очередного боя в третий раз провалил допинг-тест, сообщает Boxing Scene.

Миллер должен был 9 июля биться со своим соотечественником Джерри Форестом в Лас-Вегасе, но в его допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества, название которого не уточняется.

Теперь 31-летний боксер временно отстранен от соревнований на период расследования, а вместо него на бой с Форестом, скорее всего, будет заявлен камерунец Карлос Такам.

Как сообщал OBOZREVATEL, допинг-проба "Б" российского чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Александра Беспутина, который является другом Василия Ломаченко, оказалась положительной.

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