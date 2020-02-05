Супертяж "ожил" после нокдауна и вырубил 186-кг гиганта одним ударом

Канадский супертяжеловес Колин Сангстер (1-0, 1 КО) добыл драматичную победу на вечере бокса в Миннеаполисе (США).

В поединке против 33-летнего американца Эндрю Кейс-Аллана, чей вес составляет примерно 186 килограммов, Колин "улетел" в нокдаун, но смог "ожить" и переломить ход боя. Во втором раунде 42-летний Сангстер одним ударом "потушил свет" сопернику.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее конголезец Илунга Макабу (27-2, 24 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, который ранее принадлежал украинцу Александру Усику.

На вечере бокса в Киншасе 32-летний Илунга единогласным решением судей победил проспекта из Польши.

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