"Суперталантливые": Кличко восхитился украинцами

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко считает, что жители Украины очень талантливы и способны оставаться стойкими несмотря на возникающие трудности.

"Украинцы – суперталантливая нация. У нас хорошее образование, мы служим обществу", – заявил Кличко в интервью агентству Associated Press.

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Один из проектов Фонда Кличко вошел в число 42 инициатив, получивших финансирование на обеспечение детских школ спортивным оборудованием. Общая стоимость победивших в конкурсе проектов оценивается в 5,2 миллиона долларов.

"Мы пытаемся мотивировать. Необходимо быть активным, быть движущей силой в обществе, школе", – рассказал украинский боксер.

С момента его последнего боя прошло уже более двух с половиной лет. Тогда он проиграл Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли" в 11-м раунде поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко рассказал о том, что Украина – непредсказуемая страна.

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