Суперчемпиону мира поставили ультиматум из-за украинского боксера

Международная боксерская федерация (IBF) поставила ультиматум чемпиону мира в среднем весе Саулю Альваресу, обязав его провести бой против обязательного претендента Сергея Деревянченко.

Отказ Альвареса от поединка с украинцем автоматически повлечет за собой потерю им чемпионского пояса.

Как сообщает ESPN, команда мексиканца даже не начинала переговоры с украинцем, а дедлайн истек еще 15 июня. В случае лишения Альвареса титула, вакантное звание чемпиона IBF будет разыграно в поединке между бойцами с самым высоким рейтингом по версии организации - это №1 Деревянченко и №3 Геннадий Головкин из Казахстана.

Сауль Альварес

Интересно, что ранее IBF отобрала чемпионский титул у Головкина по этой же причине - тот предпочел драться не с обязательным претендентом из Украины, а с армянином Ванесом Мартиросяном. Деревянченко в октябре 2018-го провел поединок за освободившийся титул IBF с американцем Дэниелом Джейкобсом и проиграл раздельным решением судей. Американец, в свою очередь, в мае этого года провел объединительный бой с Альваресом и уступил единогласным решением Фемиды.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер одержал яркую победу в США.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!