Супербой Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на победителя

Букмекерские конторы существенно повысили котировки на победу Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в теоретическом бою против Александра Усика (16-0, 12 КО) .

Ожидается, британец и украинец выйдут в ринг в будущем году в случае, если Энтони удастся победить Руиса в матче-реванше.

Поставить на победу Энтони можно с коэффициентом 1,20 (было – 1,50). Триумф же Усика оценивается показателем 4,60 (было – 2,50). Коэффициент на ничью теперь достигает уровня 25,00 (было – 26,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

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