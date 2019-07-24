Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Супербой Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на победителя

2.3т Читать материал на украинском

Букмекерские конторы существенно повысили котировки на победу Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в теоретическом бою против Александра Усика (16-0, 12 КО) .

Ожидается, британец и украинец выйдут в ринг в будущем году в случае, если Энтони удастся победить Руиса в матче-реванше.

Поставить на победу Энтони можно с коэффициентом 1,20 (было – 1,50). Триумф же Усика оценивается показателем 4,60 (было – 2,50). Коэффициент на ничью теперь достигает уровня 25,00 (было – 26,00).

Супербой Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на победителя

Новости
Бой Усик - Джошуа: экс-тренер Кличко рассказал, кто победит

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32-1, 21 КО).

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel