"Сумасшедший аншлаг": что происходит перед боем Ломаченко – Кэмпбелл

Друзья, вновь поговорим о боксе, боксе профессионалов. Как вам известно, следующим соперником нашего Василия Ломаченко будет британец Люк Кэмпбелл.

Этот бой пройдет 31 августа на арене О2 в Лондоне. Украинец будет защищать WBA (Super) и WBO в легком весе и поборется за вакантный пояс WBC, который освободил Майки Гарсия после смены весовой категории.

"Цель Ломаченко – звание абсолютного чемпиона мира, – отметил вице-президент компании Top Rank Карл Моретти. – И это шаг в нужном направлении. Мы с удовольствием согласились провести бой в Англии".

А вот мнение относительно поединка Ломаченко – Кэмпбелл менеджера нашего боксера Эгиса Климаса: "О звании абсолютного чемпиона мира Василий мечтал с тех самых пор, как перешел в профессионалы. У него появился шанс еще приблизиться к своей цели. Но это будет очень непросто, ведь Кэмпбелл – отличный боец. И бой пройдет на его территории".

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл Boxing Scene

Напомним, что Ломаченко защитил свои чемпионские пояса, нокаутировав в апреле британца Энтони Кроллу. Кэмпбелл же завоевал звание официального претендента на титул WBC, победив в поединке-реванше француза Ивана Менди.

"Василий Ломаченко – уникальный талант, который возьмет Великобританию штурмом, – уверен промоутер Боб Арум. – Люк Кэмпбелл – тоже отличный боксер, но Ломаченко – другого класса. Это будет сумасшедший аншлаг на арене О2".

Вася считает этот поединок "боем за историю": "Моя цель – объединить все пояса в легком дивизионе. Я помню Кэмпбелла с Олимпиады-2012 в Лондоне. У него сложный стиль, и я не могу себе позволить его недооценивать".

Люк, который второй раз в карьере попытается вырвать чемпионский титул, осознает уровень Ломы, но в то же время уверен: "Я могу вырубить любого правильным ударом. Я один из лучших панчеров в легком весе. Это будет один из самых тяжелых боев в моей жизни, и я к этому готовлюсь физически и морально. Это год Люка Кэмпбелла, это мое время".

Майки и Василий уже и первую дуэль взглядов провели – сразу после боя супертяжей Диллиана Уайта и Оскара Риваса, который по очкам остался за британцем Уайтом, жаждущим встречи с Усиком. А вот в дуэли Ломы и Люка победил украинец: Кэмпбелл, чавкающий жвачку, отвел взгляд первым.

В США лондонский бой будет показан на телеканале ESPN. А это гарантирует многомиллионную телеаудиторию. Напомним, на ринге в Лондоне Василий выиграл свое второе олимпийское "золото". Все читатели OBOZREVATEL желают тебе, Лома, удачи и в предстоящем поединке.

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Дебют Александра Усика в супертяжах состоится 12 или 19 октября, скорее всего на Wintrust Arena в Чикаго. И соперник пока тоже "скорее всего" – Карлос Такам, бой с которым в мае был отменен из-за травмы бицепса у украинца. Другими возможными оппонентами называют Дэвида Прайса и Майка Хантера.

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Ветеран ринга 40-летний Мэнни Пакьяо вернулся на трон, впервые за три года выиграв чемпионский титул: легендарный филиппинец раздельным решением судей завоевал пояс WBA в полусреднем весе. Его жертвой стал ранее непобежденный американец Кит Турман, младше Мэнни на 10 лет. Это был 71-й бой в карьере Пакьяо и 62-я победа.

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Украинский супертяж Владислав Сиренко, как говорится, набирает обороты.

Поклонники профессионального бокса пристально следят за его карьерой. Предлагаем вам некоторые ответы Владислава на вопросы журналистов.

– Самое важное в карьере боксера. Иметь хорошую команду, веру в себя и то, чем ты занимаешься.

– Ближайшая цель. Провести несколько хороших боев, набраться опыта, так сказать, подготовить почву для дальнейшего.

– Глобальная мечта. Глобальная цель – стать чемпионом мира.

– У тебя есть сейчас два титула: WBF International и German International. Они не по самым престижным версиям, однако что для боксера значат титулы в принципе?

– Титулы – это всегда хорошо и приятно, но на начальном этапе карьеры не так важно, какого они ранга. Я считаю бокс самым сложным видом спорта, и мы, боксеры, проделываем адский труд. Естественно, хочется дойти до основных поясов, но всему свое время.

– Что мотивирует заниматься боксом. Бокс – это моя жизнь, и я получаю от этого удовольствие.

Keep smile, друзья!

1. Добрая половина населения ненавидит политиков. Представляете, как к ним относится злая половина?

2. Уважаемые депутаты! Просим вас занять места согласно купленным мандатам!

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Улыбнулись? Прекрасно! Делайте это чаще!

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