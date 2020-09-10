Чемпиону России по боксу, напавший с кокаином на полицейского, получил приговор суда

Двукратный чемпион России (2015, 2018) по боксу в весовой категории до 81 килограмма Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрениям в избиении сотрудника Росгвардии и в хранении наркотиков, приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

2 февраля Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян были задержаны полицейскими в Москве по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Позднее у него при обыске изъяли 0,61 г кокаина, что квалифицировалось как значительный размер. Также стали известны результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, свидетельствовавшие об употреблении им кокаина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация бокса России пожизненно отстранила Кушиташвили от выступлений за национальную команду РФ. В 2017 году боксера не пустили на чемпионат Европы в Харьков.