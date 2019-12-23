Студент против школьника: Ломаченко удивился из-за боя с Лопесом

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко был удивлен тому факту, что на момент боя против Теофимо Лопеса разница между ними в возрасте составит 10 лет.

"Это получается, что мне было 10 лет, а он только родился, мне было уже 20 лет и я выиграл Олимпийские игры, а ему было 10 лет и он боксировал только по юношам еще. Ему точно 22 года? Ну разговаривает он прямо на все 30-40 лет. Уверенно говорит, уверен в себе", – цитирует Ломаченко агентство XSport.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Он также рассказал, что никогда не задумывался о возрасте соперников до этого момента, обращая внимание только на их выступления на ринге.

"Я никогда не задумывался о возрасте, но получается, что на 10 лет за него старше. Наверное, так и будет примерно в бою. Это все равно, что я уже учусь в университете, а он – еще в школе", – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал, как секундное отсутствие концентрации чуть не привело к поражению в бою против Хорхе Линареса.

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