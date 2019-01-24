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''Стравить нас'': украинский чемпион высказался о бое с Ломаченко

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Украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик может сразиться на ринге с обладателем поясов Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации Василием Ломаченко.

Киевский боксер отметил, что такой бой смогут выгодно продать за рубежом.

"Мой пояс WBO Oriental приближает меня к статусу официального претендента на чемпионский пояс, которым владеет Василий Ломаченко. Не исключено, что мне нужен этот бой. В Америке такой поединок будет очень интересен, можно раздуть это, как бы стравить нас", - рассказал Беринчик в программе Зе Интервьюер.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Украинский боксер объяснил, что через несколько поединков бой против Василия Ломаченко станет реальным.

"Если я отстою свой титул, потом будут некоторые защиты. Когда по рейтингу я смогу приблизится к официальному претенденту – чемпиону мира, как это было у Усика, который был интерконтинентальным чемпионом и защищал свой титул, пока не стал официальным претендентом и забрал пояс", - вспомнил опыт абсолютного чемпиона мира в крузервейте Денис Беринчик.

Денис Беринчик

Денис Беринчик

instagram.com/berinchyk

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер украинского боксера Дениса Беринчика Александр Красюк рассказал о следующем поединке своего подопечного. Чемпион WBO Oriental проведет защиту титула в апреле в киевском Дворце спорта.

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Персоны
Денис БеринчикВасилий Ломаченко
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