Страшное ДТП непобедимого чемпиона мира: стало известно о состоянии боксера

Появились подробности состояния чемпиона мира по боксу IBF и WBC в полусреднем весе Эррола Спенса, попавшего в тяжелое ДТП - его авто перевернулось несколько раз во время аварии в Далласе.

В организации Premier Boxing Champions опубликовали заявление о состоянии боксера.

"Спенс в сознании, реагирует на речь собеседника, а его состояние врачи считают стабильным. Обошлось без переломов и трещин, но на лице рваные раны. По прогнозам докторов, он полностью восстановится. Сейчас он отдыхает. Возле него родственники, которые просят поблагодарить всех за ваши молитвы и пожелания", — сказано в сообщении.

Напомним, Ferrari знаменитого боксера на огромной скорости вылетел на обочину и сделал несколько переворотов. По данным полиции, Эррол не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из авто.

Видео момента ДТП с участием Эррола Спенса:

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA

