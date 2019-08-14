"Стонал": промоутер Джошуа поставил на место Руиса

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров по поводу реванша с командой мексиканского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса.

В беседе с Matchroom Boxing Хирн заявил, что главной целью Руиса было заработать больше денег на реванше.

"Он точно хочет больше денег, но, к несчастью, он уже подписал контракт. Я думаю, он рад, что реванш пройдет в Саудовской Аравии, а не в Британии. У него были беспокойства по этому поводу, а мы не хотели, чтобы он стонал. Мы не хотим, чтобы у людей было такое чувство, что мы привозим бойцов в Британию, чтобы их побить", - отметил Хирн.

Энтони Джошуа и Энди Руис twitter.com/anthonyfjoshua

Британский промоутер заявил, что повторный поединок Джошуа - Руис может "изменить лицо бокса".

"Теперь бой будет на нейтральной территории. 7 декабря пройдет культовое мероприятие, что-то совершенно уникальное. Я думаю, это событие изменит лицо бокса".

Как сообщал OBOZREVATEL, второй бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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