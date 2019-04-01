"Становится лучше": знаменитый провокатор Кличко высказался о переходе Усика в хэвивейт

Знаменитый американский супертяж Шеннон Бриггс рад переходу украинца Александра Усика в супертяжелый вес.

Рекордсмен по количеству нокаутов в первом раунде, известный своими постоянными провокациями Владимира Кличко, отметил, что Усик разнообразит хэвивейт.

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"У нас есть гигант Фьюри – цыганский король, который доказал, что является линейным чемпионом мира. Он вышел из депрессии, поднялся, чтобы по-настоящему побить чемпиона WBC Уайлдера, у которого убийственный удар. Расставить этих трех по силе. Уайлдер – третий, Фьюри – второй и Джошуа – первый. Наш вес уже очень интересный и становится лучше, когда приходят Усик и другие", – приводит слова Бриггса 24boxing.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик впервые рассказал о своей подготовке к дебюту в супертяжелой весовой категории и поединке с Карлосом Такамом.

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