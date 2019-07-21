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Стало известно состояние российского боксера, которому после боя вырезали череп

3.4т Читать материал на украинском

Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после операции по удалению отека мозга.

Максим Дадашев (слева)

Максим Дадашев (слева)

"Отек спал, кровотечение остановлено", — цитирует ТАСС команду спортсмена.

Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявила, что у боксера было сильное кровотечение. В дальнейшем будет необходимо посмотреть, как россиянин отреагирует на операцию и лечение, а также оценить возможное повреждение мозга, добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения американцу Сабриелю Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина. Ему провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек пришлось удалить часть черепа.

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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Такое ощущение что череп вырезали автору
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