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5 октября • обновлено в 13:23
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/ Новости бокса

Стало известно, сколько Россия заплатила за бой Усика

2.5т Читать материал на украинском

Известный украинский промоутер Александра Усика Александр Красюк признался, сколько стоило провести финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

"Русские заплатили шесть миллионов долларов за то, чтобы организовать поединок Гассиев – Усик. Сказать, что есть какой-то ценник на организацию того или иного боя, нельзя. Все зависит от масштаба мероприятия", - заявил Красюк в эфире Youtube-каналу Бегущий Банкир.

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Напомним, что в июле прошлого года Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Встреча в московском СК "Олимпийский" завершилась единогласным решением судей в пользу уроженца Симферополя.

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр Красюк Александр Усик
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70rus xxx
70rus xxx
и к чему эта "новость"?
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Одеса Роман
Одеса Роман
заплатили шоб качественно набили морду, видно ценители отборных пи...дюлин
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я в целом не поняла, для чего была эта информация?
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