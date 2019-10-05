Стало известно, сколько Россия заплатила за бой Усика

Известный украинский промоутер Александра Усика Александр Красюк признался, сколько стоило провести финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

"Русские заплатили шесть миллионов долларов за то, чтобы организовать поединок Гассиев – Усик. Сказать, что есть какой-то ценник на организацию того или иного боя, нельзя. Все зависит от масштаба мероприятия", - заявил Красюк в эфире Youtube-каналу Бегущий Банкир.

Напомним, что в июле прошлого года Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Встреча в московском СК "Олимпийский" завершилась единогласным решением судей в пользу уроженца Симферополя.

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