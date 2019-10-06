Стало известно, сколько раундов выиграл Деревянченко в бою с Головкиным

Украинский боксер Сергей Деревянченко выиграл 5 раундов из 12 в бою против Геннадия Головкина.

По итогам боя были обнародованы судейские записки. Рефери Франк Ломбарди отдал нашему соотечественнику с 3-го по 6-й и 11-й раунды, а Эрик Мартински - с 3-го по 5-й, 8-й и 10-й.

Третий рефери посчитал что украинец победил в 6 раундах. Кевин Морган отдал предпочтение Деревянченко во 2-м, 5-м,6-м, и с 9-го по 11-й раунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) победил знаменитого украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО).

Бой проходил за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) и завершился единогласным решением судей.

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