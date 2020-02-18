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18 февраля • обновлено в 13:36
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Стало известно, сколько пропустит украинский чемпион после перелома руки

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Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян пропустит не менее двух месяцев из-за перелома руки во время защиты титула против венесуэльца Хосбера Переса.

"Уже во втором раунде после очередной атаки соперника Артем почуствовал резкую боль в правой кисти руки и боксировал с ней до финального гонга. С каждым следующим раундом боль прогрессивно нарастала. К сожалению, рентгенологическое исследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области сустава. По терминам на реабилитацию уйдет не менее двух месяцев", – рассказал врач Далакяна Вьячеслав Попов изданию Чемпион.

Артем Далакян

Артем Далакян

Апостроф

Кроме того, он отметил, что полноценный тренировочный процесс украинский боксер сможет начать не раньше, чем через три месяца.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Артем Далакян разгромил Хосбера Переса в рамках защиты титула WBC в наилегчайшем весе.

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Тема
WBA
Персона
Артем Далакян
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