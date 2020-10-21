Стало известно о травме Ломаченко в бою с Лопесом

Украинец Василий Ломаченко перенес операцию на плече после проигранного поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса.

Как сообщает издание Yahoo! Sports, наш соотечественник не сможет заниматься боксом до конца января. Доктор Нил ЭльАттраше, который оперировал Ломаченко, заявил, что лечил плечо украинца с момента его приезда в США за шесть недель до боя.

"Когда он приехал из Украины для последних приготовлений к поединку, у него были сложности с плечом. Тогда до противостояния с Лопесом оставалось около шести недель. Мы сумели сделать так, чтобы он мог тренироваться, но во время боя Ломаченко все равно пришлось терпеть боль", – рассказал ЭльАттраше.

Он также добавил, что перед поединком Василию вкололи обезболивающее. Врач считает, что перенесенная операция не помешает украинцу продолжить карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер из компании Top Rank Боб Арум назвал условие для реванша между Ломаченко и Лопесом.