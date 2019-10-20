"Болела голова": стало известно о состоянии госпитализированного Гвоздика

При обследовании Александра Гвоздика после боя с Артуром Бетербиевым врачи обнаружили небольшое уплотнение на снимках, поэтому потребовали оставить украинца в госпитале на сутки.

"Привел Сашу в госпиталь, так как у него болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели небольшое. Спустя 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там ещё на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. Сперва убедимся, что ему ничего не угрожает. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке", - цитирует тренера Тедди Атласа ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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