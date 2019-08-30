Стало известно о подставе Ломаченко в бою с Кэмпбеллом

Украинский чемпион Василий Ломаченко не сможет рассчитывать на незамедлительный реванш с Люком Кэмпбеллом в случае поражения в поединке 31 августа.

Нашего соотечественника лишили такой опции в контракте на бой в Лондоне, пишет Вoxing News.

Зачастую в больших поединках, когда фаворит встречается с явным аутсайдером, в контракте прописан обязательный реванш в случае поражения чемпиона. Однако в случае с Ломаченко это не зафиксировано. Соответственно, украинец идет на риск, ведь бокс время от времени преподносит неожиданные результаты.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне на О2 Arena. На кону поединка будут стоять пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), которые принадлежат украинцу, а также вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко откровенно рассказал о смерти своего друга Максима Дадашева.

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