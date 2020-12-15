Стало известно о планах Ломаченко после поражения от Лопеса

Украинец Василий Ломаченко не собирается опускаться во второй полулегкий вес (до 59 кг) после сенсационного поражения в титульном бою против Теофимо Лопеса.

Как сообщает журналист издания Sports Illustrated Крис Мэнникс со ссылкой на менеджера нашего соотечественника Эгиса Климаса у себя в Twitter, Ломаченко будет добиваться реванша против американца. Он также отметил, что украинец хорошо себя чувствует после операции на плече, которую ему сделали после боя.

"Василий Ломаченко может опуститься во второй полулегкий вес, но боксер, которого ранее считали королем вне зависимости от весовой категории, хочет остаться в легком дивизионе и добиваться реванша с Лопесом, рассказал менеджер украинца Эгис Климас. Он также отметил, что Ломаченко находится в хорошем расположении духа после операции на плече", – написал Мэнникс.

Напомним, что в контракте на бой Василия и Теофимо не было опции реванша. По словам американца, она не была прописана по инициативе нашего соотечественника и его команды. Это является одной из причин, по которой Лопес не хочет давать Ломаченко второй шанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо заявил, что в случае организации реванша он победит Василия в 100 случаях из 100.